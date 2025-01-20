Тренер «Балтимора» Джон Харбо — об ошибке Марка Эндрюса на последних секундах: «Мы бы не добрались до этой стадии без него»

Главный тренер «Балтимор Рейвенс» Джон Харбо и футболисты команды поддержали тайт-энда Марка Эндрюса, выронившего мяч после паса Ламара Джексона во время двухочковой реализации на последних секундах матча плей-офф против «Баффало Биллс».

В результате ошибки Эндрюса «Балтимор» не смог сравнять счет и перевести игру в овертайм, уступив со счетом 25:27.

«Никто не относится к делу так внимательно, с таким усердием, никто так не борется, как Марк. Мы не дошли бы до этой стадии без Марка Эндрюса. То, что называют судьбой, это то, какие решения ты принимаешь и как ты справляешься с трудными ситуациями в жизни. Марк прекрасно с этим справится», — сказал Харбо.

Эндрюс не совершал дроп с матча 6-го тура регулярки в октябре. В этой игре он дважды выронил мяча при попытке приема, а также совершил фамбл, подобранный соперником. Также две потери — перехват и фамбл — допустил квотербек «Балтимора» Ламар Джексон.

«Каждый раз, когда мы оказываемся в таких ситуациях, потери мяча становятся определяющим фактором. Нельзя допускать такую ##### (ерунду), вот почему мы проиграли матч. Как вы видели, мяч мы продвигали прекрасно, вопрос в том, чтобы удержать ###### (чертов) мяч. Извините за грубость. Меня раздражает эта ##### (ерунда)», — сказал Джексон.

«У нас не принято отворачиваться друг от друга. Один розыгрыш не определяет статус игрока. Он — лидер в истории «Балтимора» по тачдаунам на приеме, поэтому если кто-то про него что-то говорит, пусть сперва в зеркало посмотрит», — добавил сейфти Кайл Хэмилтон.

С тех пор, как Ламар Джексон стал стартовым квотербеком «Рейвенс», команда вышла в плей-офф в 6-й раз за 7 сезонов. При этом лишь раз «Балтимор» дошел до финала конференции (в сезоне–2023), где уступил «Канзас-Сити Чифс».