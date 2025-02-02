Тэкл «Филадельфии» Лейн Джонсон не планирует завершать карьеру после Супербоула

Линейный нападения «Филадельфия Иглс» Лейн Джонсон продолжит футбольную карьеру вне зависимости от результата Супербоула LIX.

«Выиграем мы или проиграем, я точно не закончу с футболом после матча. Я точно буду играть в следующем году. В моем возрасте уже надо взвешивать за и против каждый год. Но физически я чувствую себя лучше, чем в последние несколько лет. Обычно в конце сезона я себя так не чувствую. Я благодарен», — сказал Джонсон.

В мае Джонсону исполнится 35 лет.

После достижения 30-летнего возраста тэкл нападения «Филадельфии» лишь раз не попал в символическую сборную сезона — в 2020 году, когда пропустил из-за травм 9 матчей.

У «Филадельфии» самая сильная линия нападения в НФЛ по оценке Pro Football Focus.

Супербоул «Филадельфия» — «Канзас-Сити» пройдет в ночь с 9 на 10 февраля. Начало в 2:30 мск.