0

Келлен Мур — фаворит на должность главного тренера «Сейнтс»

Координатор нападения «Филадельфия Иглс» Келлен Мур прошел собеседование в «Нью-Орлеан Сейнтс» и теперь считается фаворитом на должность главного тренера.

Об этом сообщает инсайдер CBS Sports Джонатан Джонс.

На следующей неделе Мур будет находиться на базе «Сейнтс», поскольку «Иглс» готовятся к Супербоулу. Однако до окончания матча руководству «Нью-Орлеана» запрещено вести дополнительные переговоры со специалистом или объявлять о его назначении.

До «Филадельфии» Мур работал координатором нападения в «Лос-Анджелес Чарджерс» (2023) и «Даллас Каубойс» (2019–2022).

«Нью-Орлеан» остается последним клубом НФЛ, не закрывшим вакансию главного тренера.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: CBS Sports
logoНью-Орлеан
logoФиладельфия
logoНФЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Даллас» назначил координатором нападения специалиста по о-лайн Клейтона Адамса
вчера, 14:28
Координатором нападения «Джетс» стал специалист из «Детройта» Таннер Ингстренд
1вчера, 12:16
Экс-тренер «Стэнфорда» Дэвид Шоу будет координировать пасовую игру в «Детройте»
31 января, 18:05
Координатором защиты «Джексонвилла» назначен тренер лайнбекеров «Грин-Бэй» Энтони Кампанил
31 января, 16:01
Ди-энд «Иглс» Брэндон Грэм приступил к тренировкам. Он сделал решающий стрип-сэк на Брэди в Супербоуле LII
131 января, 14:55
За минувший сезон в НФЛ было зафиксировано 182 сотрясения мозга. Это исторический минимум
131 января, 14:12
Кикер «Балтимора» Джастин Такер обвинен в сексуальных домогательствах
31 января, 12:40
Стоимость показа рекламных роликов во время Супербоула достигла $8 миллионов
330 января, 16:26
Билл Беличик: «Приз Ломбарди стоит переименовать в приз Брэди»
30 января, 15:00
Post Malone выступит на фестивале перед началом Супербоула в Новом Орлеане
30 января, 13:19
Ко всем новостям
Последние новости
Новым координатором защиты «Нью-Йорк Джетс» назначен Стив Уилкс
30 января, 18:35
Стартовый гард «Вашингтона» Сэм Козми пропустит остаток плей-офф из-за травмы колена
20 января, 19:42
Новым генеральным менеджером «Теннесси» стал Майк Боргонзи
18 января, 10:53
Бен Джонсон прошел собеседование на должность главного тренера «Лас-Вегаса» с подачи Тома Брэди
12 января, 11:28
«Атланта» отправила в отставку координатора защиты
12 января, 09:23
Ведущим церемонии награждения НФЛ выступит Снуп Догг
11 января, 16:53
В финале студенческого плей-офф встретятся «Нотр-Дам» и «Огайо Стейт»
311 января, 06:19
Агент Тайрика Хилла сообщил, что ресивер останется в «Майами»
10 января, 14:55
Эштон Дженти объявил о выходе на драфт НФЛ
18 января, 16:40
Раннинбек «Детройта» Дэвид Монтгомери должен восстановиться к матчам дивизионного раунда плей-офф
8 января, 13:07
Рекомендуем