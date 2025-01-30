Келлен Мур — фаворит на должность главного тренера «Сейнтс»
Координатор нападения «Филадельфия Иглс» Келлен Мур прошел собеседование в «Нью-Орлеан Сейнтс» и теперь считается фаворитом на должность главного тренера.
Об этом сообщает инсайдер CBS Sports Джонатан Джонс.
На следующей неделе Мур будет находиться на базе «Сейнтс», поскольку «Иглс» готовятся к Супербоулу. Однако до окончания матча руководству «Нью-Орлеана» запрещено вести дополнительные переговоры со специалистом или объявлять о его назначении.
До «Филадельфии» Мур работал координатором нападения в «Лос-Анджелес Чарджерс» (2023) и «Даллас Каубойс» (2019–2022).
«Нью-Орлеан» остается последним клубом НФЛ, не закрывшим вакансию главного тренера.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: CBS Sports
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