Билл Беличик: «Приз Ломбарди стоит переименовать в приз Брэди»
Главный тренер команды университета Северной Каролины Билл Беличик высказался о роли футболистов в американском футболе.
«Матчи выигрывают игроки. Нельзя побеждать без хороших игроков. Кто бы ни был тренером, это невозможно. Не я делаю захваты, не я бью по мячу.
Нужны хорошие игроки, и каждый тренер хочет дать своим игрокам наилучшие шансы на победу. Надо поставить их в такие условия, чтобы они получили шанс на победу, если хорошо сыграют. [Билл] Парселлс научил меня, что способ победить существует всегда. Надо просто понять, в чем он состоит, и дать своим игрокам шанс», — высказался Беличик в подкасте «Let’s Go».
Соведущий подкаста Джим Грэй отметил, что главный приз в НФЛ назван в честь тренера Винса Ломбарди, а не игрока Барта Старра.
«Так может стоит переименовать его в приз Брэди. У него их семь», — парировал Беличик.
Билл Беличик выиграл 6 чемпионских перстней как главный тренер «Нью-Ингленд Пэтриотс» и 2 как координатор защиты «Нью-Йорк Джайентс».
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