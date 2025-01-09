Том Брэди обратился к Биллу Беличику с предложением возглавить «Лас-Вегас»
Представители нескольких клубов НФЛ обратились к бывшему главному тренеру «Нью-Ингленд Пэтриотс» Биллу Беличику, чтобы узнать, готов ли он отказаться от работы в университете Северной Каролины и вернуться в профессиональную лигу.
Среди них был миноритарный владелец «Лас-Вегас Рейдерс» и бывший квотербек «Пэтриотс» Том Брэди. Он также узнал у специалиста о возможности пройти собеседование в «Рейдерс».
Беличик согласовал 5-летний контракт с университетом Северной Каролины 11 декабря. По условиям контракта, если специалист покинет университет до 1 июня, то должен будет выплатить компенсацию в $10 млн.
После ухода из «Пэтриотс» в прошлое межсезонье Беличик проходил собеседование в «Атланта Фэлконс», но в клубе в итоге назначили Рахима Морриса.
Прошлый год Беличик отработал на телевидении в качестве эксперта.
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