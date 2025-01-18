0

Новым генеральным менеджером «Теннесси» стал Майк Боргонзи

Генеральным менеджером «Теннесси Тайтенс» назначен Майк Боргонзи.

Боргонзи работал в структуре «Канзас-Сити Чифс» с 2009 года, а в 2021 году был назначен ассистентом генменеджера. Ранее он занимал в клубе должности спортивного директора и главы отдела кадров.

За время работы Боргонзи «Чифс» трижды выиграли Супербоул.

Помимо «Тайтенс» Боргонзи проходил собеседование в «Нью-Йорк Джетс».

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
logoНФЛ
logoТеннесси
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Теннесси» уволил генерального менеджера Рэна Кэртона
7 января, 16:53
Рекомендуем
Главные новости
НФЛ. Плей-офф. «Канзас-Сити» сыграет с «Хьюстоном», «Детройт» встретится с «Вашингтоном» и другие матчи
15сегодня, 09:26
Участие Зея Флауэрса в матче с «Баффало» маловероятно
сегодня, 08:47
«Майами Долфинс» будут номинальными хозяевами первого в истории НФЛ матча регулярного сезона в Мадриде
вчера, 14:29
Тренер «Миннесоты» Кевин О’Коннелл хочет продлить контракт с клубом
вчера, 12:28
Агент Брэди: «Том планирует много лет работать комментатором на Fox»
вчера, 10:21
Участие Джо Миксона в матче с «Чифс» под вопросом
вчера, 08:13
В матче плей-офф НФЛ «Филадельфия» — «ЛА Рэмс» возможен снегопад
вчера, 06:03
Тренеру «Чарджерс» Джиму Харбо в межсезонье проведут две операции
16 января, 14:12
Власти Кливленда подали в суд на «Браунс» из-за строительства нового стадиона
16 января, 12:07
«Балтимор» вернул Дионтея Джонсона в команду, чтобы получить компенсационный выбор на драфте
16 января, 10:45
Ко всем новостям
Последние новости
Бен Джонсон прошел собеседование на должность главного тренера «Лас-Вегаса» с подачи Тома Брэди
12 января, 11:28
«Атланта» отправила в отставку координатора защиты
12 января, 09:23
Ведущим церемонии награждения НФЛ выступит Снуп Догг
11 января, 16:53
В финале студенческого плей-офф встретятся «Нотр-Дам» и «Огайо Стейт»
11 января, 06:19
Агент Тайрика Хилла сообщил, что ресивер останется в «Майами»
10 января, 14:55
Эштон Дженти объявил о выходе на драфт НФЛ
18 января, 16:40
Раннинбек «Детройта» Дэвид Монтгомери должен восстановиться к матчам дивизионного раунда плей-офф
8 января, 13:07
«Даллас» отказал «Чикаго» в просьбе провести собеседование с Майком Маккарти
18 января, 09:19
«Сан-Франциско» третий год подряд меняет координатора защиты
8 января, 06:14
«Теннесси» уволил генерального менеджера Рэна Кэртона
7 января, 16:53
Рекомендуем