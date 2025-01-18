Новым генеральным менеджером «Теннесси» стал Майк Боргонзи

Генеральным менеджером «Теннесси Тайтенс» назначен Майк Боргонзи.

Боргонзи работал в структуре «Канзас-Сити Чифс» с 2009 года, а в 2021 году был назначен ассистентом генменеджера. Ранее он занимал в клубе должности спортивного директора и главы отдела кадров.

За время работы Боргонзи «Чифс» трижды выиграли Супербоул.

Помимо «Тайтенс» Боргонзи проходил собеседование в «Нью-Йорк Джетс».