Новым генеральным менеджером «Теннесси» стал Майк Боргонзи
Генеральным менеджером «Теннесси Тайтенс» назначен Майк Боргонзи.
Боргонзи работал в структуре «Канзас-Сити Чифс» с 2009 года, а в 2021 году был назначен ассистентом генменеджера. Ранее он занимал в клубе должности спортивного директора и главы отдела кадров.
За время работы Боргонзи «Чифс» трижды выиграли Супербоул.
Помимо «Тайтенс» Боргонзи проходил собеседование в «Нью-Йорк Джетс».
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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