«Теннесси» уволил генерального менеджера Рэна Кэртона

Генеральный менеджер «Теннесси Тайтенс» отправлен в отставку после двух сезонов работы.

Кэртон присоединился к клубу в 2023 году после 6 лет работы в «Сан-Франциско Фотинайнерс». В прошлом году он также стал исполнительным вице-президентом «Тайтенс».

За два сезона при Кэртоне «Теннесси» добился результата 9–25, оба раза финишировав на последнем месте в дивизионе Юг АФК.

На весеннем драфте «Теннесси» будет выбирать под первым номером.

Брайан Кэллахен сохранит пост главного тренера.