«Теннесси» уволил генерального менеджера Рэна Кэртона
Генеральный менеджер «Теннесси Тайтенс» отправлен в отставку после двух сезонов работы.
Кэртон присоединился к клубу в 2023 году после 6 лет работы в «Сан-Франциско Фотинайнерс». В прошлом году он также стал исполнительным вице-президентом «Тайтенс».
За два сезона при Кэртоне «Теннесси» добился результата 9–25, оба раза финишировав на последнем месте в дивизионе Юг АФК.
На весеннем драфте «Теннесси» будет выбирать под первым номером.
Брайан Кэллахен сохранит пост главного тренера.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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