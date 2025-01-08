«Сан-Франциско» третий год подряд меняет координатора защиты

Ник Соренсен покинет пост координатора защиты «Сан-Франциско Фотинайнерс» по окончании сезона.

«Фотинайнерс» завершили регулярку с результатом 6–11, а защита команды стала 29-й в лиге по пропущенным очкам.

Как сообщает инсайдер Иэн Рапопорт, Соренсен может сохранить место в тренерском штабе, но в другой роли.

В 2023 году координатор защиты «Сан-Франциско» Демико Райанс возглавил «Хьюстон Тексанс», после чего его сменил Стив Уилкс. Уилкс был отправлен в отставку спустя год работы, его место занял Соренсен.

В прессе обсуждают возможное возвращение на освободившийся пост бывшего главного тренера «Нью-Йорк Джетс» Роберта Сале, руководившего защитой «Сан-Франциско» с 2017-го по 2020-й.