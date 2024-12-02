«Питтсбург» повторил рекорд НФЛ по числу сезонов с неотрицательным балансом побед и поражений

«Питтсбург Стилерс» после победы над «Цинциннати Бенгалс» (44:38) гарантировали, что нынешний сезон для команды завершится с положительным соотношением побед и поражений.

«Стилерс» на протяжении 21 года не проигрывают больше матчей, чем выиграли. Из них 18 сезонов проведены под руководством нынешнего главного тренера Майка Томлина.

21 сезон подряд с неотрицательным балансом — это повторение рекорда НФЛ, установленного «Даллас Каубойс» в период с 1965-го по 1985-й.

«Питтсбург» лидирует в дивизионе Север АФК с результатом 9–3.