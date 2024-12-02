«Питтсбург» повторил рекорд НФЛ по числу сезонов с неотрицательным балансом побед и поражений
«Питтсбург Стилерс» после победы над «Цинциннати Бенгалс» (44:38) гарантировали, что нынешний сезон для команды завершится с положительным соотношением побед и поражений.
«Стилерс» на протяжении 21 года не проигрывают больше матчей, чем выиграли. Из них 18 сезонов проведены под руководством нынешнего главного тренера Майка Томлина.
21 сезон подряд с неотрицательным балансом — это повторение рекорда НФЛ, установленного «Даллас Каубойс» в период с 1965-го по 1985-й.
«Питтсбург» лидирует в дивизионе Север АФК с результатом 9–3.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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