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«Питтсбург» повторил рекорд НФЛ по числу сезонов с неотрицательным балансом побед и поражений

«Питтсбург Стилерс» после победы над «Цинциннати Бенгалс» (44:38) гарантировали, что нынешний сезон для команды завершится с положительным соотношением побед и поражений.

«Стилерс» на протяжении 21 года не проигрывают больше матчей, чем выиграли. Из них 18 сезонов проведены под руководством нынешнего главного тренера Майка Томлина.

21 сезон подряд с неотрицательным балансом — это повторение рекорда НФЛ, установленного «Даллас Каубойс» в период с 1965-го по 1985-й.

«Питтсбург» лидирует в дивизионе Север АФК с результатом 9–3.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
logoПиттсбург
logoМайк Томлин
logoНФЛ
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