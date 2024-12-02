«Баффало» стал чемпионом на Востоке АФК в пятый раз подряд
Футболисты «Баффало Биллс» после победы над «Сан-Франциско Фотинайнерс» (35:10) досрочно завоевали чемпионский титул в дивизионе Восток АФК.
Для команды Шона Макдермотта это пятый подряд титул в дивизионе.
«Биллс» стали второй командой в НФЛ после «Канзас-Сити Чифс», оформившей путевку в плей-офф.
Последний раз команда НФЛ так рано оформляла чемпионский титул в дивизоне — за 5 недель до конца регулярки — в 2009 году. Тогда это были «Индианаполис Колтс».
В конференции «Баффало» по результату (10–2) уступает только «Канзас-Сити» (11–1). Обладатель первого посева в конференции пропустит первый раунд плей-офф.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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