«Баффало» стал чемпионом на Востоке АФК в пятый раз подряд

Футболисты «Баффало Биллс» после победы над «Сан-Франциско Фотинайнерс» (35:10) досрочно завоевали чемпионский титул в дивизионе Восток АФК.

Для команды Шона Макдермотта это пятый подряд титул в дивизионе.

«Биллс» стали второй командой в НФЛ после «Канзас-Сити Чифс», оформившей путевку в плей-офф.

Последний раз команда НФЛ так рано оформляла чемпионский титул в дивизоне — за 5 недель до конца регулярки — в 2009 году. Тогда это были «Индианаполис Колтс».

В конференции «Баффало» по результату (10–2) уступает только «Канзас-Сити» (11–1). Обладатель первого посева в конференции пропустит первый раунд плей-офф.