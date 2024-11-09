Главный тренер «Филадельфии» проговорился, что у квотербека Джейлена Хертса травмирован голеностоп
Квотербек «Филадельфия Иглс» Джейлен Хертс пропустил в среду тренировку. Официально в клубе назвали этот инцидент предоставлением отдыха игроку и не добавили его фамилию в список травмированных.
На предматчевой пресс-конференции главный тренер команды Ник Сирианни сказал, что у игрока травма.
«Да, как вы знаете, он попал в отчет о травмированных с голеностопом. Мы просто принимаем меры предосторожности», — сказал Сирианни.
После этого глава пиар-службы «Иглс» поправил тренера.
«Да, это был отдых, точно. Извините. Я думал, вы спрашиваете про что-то другое», — добавил Сирианни.
«Филадельфия» сыграет в предстоящем туре с соперником по дивизиону «Даллас Каубойс». Матч пройдет в ночь с воскресенья на понедельник и начнется в 00:25 мск.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: Daily Snark
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