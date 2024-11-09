Главный тренер «Филадельфии» проговорился, что у квотербека Джейлена Хертса травмирован голеностоп

Квотербек «Филадельфия Иглс» Джейлен Хертс пропустил в среду тренировку. Официально в клубе назвали этот инцидент предоставлением отдыха игроку и не добавили его фамилию в список травмированных.

На предматчевой пресс-конференции главный тренер команды Ник Сирианни сказал, что у игрока травма.

«Да, как вы знаете, он попал в отчет о травмированных с голеностопом. Мы просто принимаем меры предосторожности», — сказал Сирианни.

После этого глава пиар-службы «Иглс» поправил тренера.

«Да, это был отдых, точно. Извините. Я думал, вы спрашиваете про что-то другое», — добавил Сирианни.

«Филадельфия» сыграет в предстоящем туре с соперником по дивизиону «Даллас Каубойс». Матч пройдет в ночь с воскресенья на понедельник и начнется в 00:25 мск.