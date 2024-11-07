Защитник «Детройта» Брайан Брэнч извинился за демонстрацию среднего пальца болельщикам «Грин-Бэй»
Сейфти «Детройт Лайонс» Брайан Брэнч принес извинения за свое поведение в матче 9-го тура регулярного сезона НФЛ против «Грин-Бэй Пэкерс».
Во второй четверти игры Брэнч был удален с поля за нелегальный удар ресивера «Пэкерс» Бо Мелтона. Уходя в подтрибунное помещение, защитник «Лайонс» показал средний палец трибунам.
«Не хотел бы, чтобы люди ассоциировали меня с таким поступком. Это были эмоции, и я прошу прощения у всех, кто стал свидетелем. Это больше не повторится», — сказал Брэнч.
Брэнч также согласился с решением судейской бригады его удалить, хотя отметил, что не хотел попасть шлемом в шлем Мелтону.
«Лайонс» одержали победу в матче со счетом 24:14.
Брэнч в нынешнем сезоне сделал 4 перехвата, сбил 11 передач и спровоцировал фамбл.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
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