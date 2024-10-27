«Рэмс» готовы обменять корнербека Тредевиуса Уайта
Корнербек «Лос-Анджелес Рэмс» Тредевиус Уайт обсуждает с клубом возможность обмена в другую команду.
Последние два матча Уайт не попадал в заявку, хотя был физически здоров.
За 4 матча в нынешнем сезоне защитник сделал 12 захватов и сбил 2 передачи.
Ранее главный тренер «Рэмс» Шон Маквей заявил, что не хочет обменивать ресивера Купера Каппа.
Результат «Рэмс» после победы над «Миннесотой» в матче четверга (30:20) — 3 победы, 4 поражения.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
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