«Рэмс» готовы обменять корнербека Тредевиуса Уайта

Корнербек «Лос-Анджелес Рэмс» Тредевиус Уайт обсуждает с клубом возможность обмена в другую команду.

Последние два матча Уайт не попадал в заявку, хотя был физически здоров.

За 4 матча в нынешнем сезоне защитник сделал 12 захватов и сбил 2 передачи.

Ранее главный тренер «Рэмс» Шон Маквей заявил, что не хочет обменивать ресивера Купера Каппа.

Результат «Рэмс» после победы над «Миннесотой» в матче четверга (30:20) — 3 победы, 4 поражения.