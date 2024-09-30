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Мэттью Стэффорд вошел в топ-10 по пасовым ярдам за всю историю НФЛ

Квотербек «Лос-Анджелес Рэмс» Мэттью Стэффорд в матче против «Чикаго Беарс» набрал 223 пасовых ярдах.

Всего за карьеру у Стэффорда теперь 57,025 пасовых ярда. По этому показателю он обошел выступавшего за «Нью-Йорк Джайентс» Илая Мэннинга и замкнул десятку лучших за всю историю НФЛ.

Стэффорд был выбран под первым номером на драфте 2009 года. Первые 12 лет карьеры он провел в «Детройт Лайонс», а перед сезоном–2021 был обменян в «Лос-Анджелес Рэмс», в составе которых в первый же год выиграл Супербоул.

Стэффорд дважды за карьеру попадал в Матч звезд.

Целиком топ-10 НФЛ по пасовым ярдам выглядит так:

  1. Том Брэди — 89,214 ярдов

  2. Дрю Бриз — 80,358

  3. Пейтон Мэннинг — 71,940

  4. Бретт Фарв — 71,838

  5. Бен Ротлисбергер — 64,088

  6. Филип Риверс — 63,440

  7. Мэтт Райан — 62,792

  8. Дэн Марино — 61,361

  9. Аарон Роджерс — 59,094

  10. Мэттью Стэффорд — 57,025

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
logoНФЛ
logoДетройт
logoИлай Мэннинг
logoМэттью Стэффорд
logoЛос-Анджелес Рэмс
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