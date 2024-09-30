Мэттью Стэффорд вошел в топ-10 по пасовым ярдам за всю историю НФЛ

Квотербек «Лос-Анджелес Рэмс» Мэттью Стэффорд в матче против «Чикаго Беарс» набрал 223 пасовых ярдах.

Всего за карьеру у Стэффорда теперь 57,025 пасовых ярда. По этому показателю он обошел выступавшего за «Нью-Йорк Джайентс» Илая Мэннинга и замкнул десятку лучших за всю историю НФЛ.

Стэффорд был выбран под первым номером на драфте 2009 года. Первые 12 лет карьеры он провел в «Детройт Лайонс», а перед сезоном–2021 был обменян в «Лос-Анджелес Рэмс», в составе которых в первый же год выиграл Супербоул.

Стэффорд дважды за карьеру попадал в Матч звезд.

Целиком топ-10 НФЛ по пасовым ярдам выглядит так: