Мэттью Стэффорд вошел в топ-10 по пасовым ярдам за всю историю НФЛ
Квотербек «Лос-Анджелес Рэмс» Мэттью Стэффорд в матче против «Чикаго Беарс» набрал 223 пасовых ярдах.
Всего за карьеру у Стэффорда теперь 57,025 пасовых ярда. По этому показателю он обошел выступавшего за «Нью-Йорк Джайентс» Илая Мэннинга и замкнул десятку лучших за всю историю НФЛ.
Стэффорд был выбран под первым номером на драфте 2009 года. Первые 12 лет карьеры он провел в «Детройт Лайонс», а перед сезоном–2021 был обменян в «Лос-Анджелес Рэмс», в составе которых в первый же год выиграл Супербоул.
Стэффорд дважды за карьеру попадал в Матч звезд.
Целиком топ-10 НФЛ по пасовым ярдам выглядит так:
Том Брэди — 89,214 ярдов
Дрю Бриз — 80,358
Пейтон Мэннинг — 71,940
Бретт Фарв — 71,838
Бен Ротлисбергер — 64,088
Филип Риверс — 63,440
Мэтт Райан — 62,792
Дэн Марино — 61,361
Аарон Роджерс — 59,094
Мэттью Стэффорд — 57,025
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