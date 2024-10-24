«Сиэтл» и «Теннесси» обменялись лайнбекерами

«Сиэтл Сихокс» приобрели у «Теннесси Тайтенс» лайнбекера Эрнеста Джонса в обмен на его коллегу по амплуа Джерома Бейкера, а также выбор 4-го раунда драфта.

«Тайтенс» ранее обменяли ресивера Деандре Хопкинса в «Канзас-Сити Чифс».

Джонса обменивают во второй раз за год. «Тайтенс» приобрели его у «Лос-Анджелес Рэмс» в августе, отдав выбор в 5-м раунде драфта–2025 и 6-м раунде драфта–2026.

У Джонса истекает контракт новичка по завершении сезона. Бейкер также весной станет свободным агентом.