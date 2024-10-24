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Ламар Джексон признан лучшим игроком нападения 7-го тура в АФК. Игроки «Балтимора» выигрывают эту награду в четвертый раз подряд

НФЛ вручила индивидуальные награды по итогам седьмого тура регулярного сезона.

Лучшим игроком нападения в Американской конференции стал квотербек «Балтимор Рейвенс» Ламар Джексон. В матче против «Тампа-Бэй Бакканирс» (41:31) он отдал 17 точных передач из 22 с 5 тачдаунами и пасовым рейтингом 158.1. Также Ламар набрал 52 ярда на выносе. Это вторая для Джексона награда в сезоне. Еще две за последний месяц выиграл его одноклубник Деррик Хенри.

В Национальной конференции был отмечен раннинбек «Филадельфия Иглс» Сейкуон Баркли. В игре против «Нью-Йорк Джайентс» (28:3) игрок «Иглс» набрал 176 ярдов на выносе и тачдаун. Также в его активе 2 приема на 11 ярдов.

В защите лучшими стали лайнбекер «Денвер Бронкос» Коди Бартон и корнербек «Лос-Анджелес Рэмс» Коби Дюрэнт. Бартон вернул фамбл в зачетную зону, сделал 8 захватов, сэк и спровоцировал фамбл в матче с «Нью-Орлеан Сейнтс» (33:10). Дюрэнт сделал перехват, сэк, сбил два паса и спровоцировал фамбл в игре против «Лас-Вегас Рейдерс» (15:10).

Лучшим игроком спецбригад в АФК был признан возвращающий «Цинциннати Бенгалс» Чарли Джонс. В матче против «Кливленд Браунс» (21:14) он вернул начальный удар на 100 ярдов с тачдауном.

В НФК лучшим игроком спецбригад был назван кикер «Детройт Лайонс» Джейк Бейтс, забивший победный филд-гол в матче с «Миннесота Вайкингс» (31:29). Он принес своей команде 7 очков.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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Коби Дюрэнт
Коди Бартон
Чарли Джонс
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