Главный тренер «Чарджерс» Джим Харбо в течение двух недель будет носить кардиостимулятор
Возглавляющий «Лос-Анджелес Чарджерс» специалист Джим Харбо вынужден был обратиться к кардиологу после матча с «Денвер Бронкос».
В первой четверти игры Харбо отправился в медицинскую палатку, где ему диагностировали сердечную аритмию.
По словам тренера, такое с ним происходит в третий раз. В последний раз аритмия была во время матча «Сан-Франциско Фотинайнерс» — «Чикаго Беарс» в 2012 году.
«Я получил результаты тестов. «Сердце атлета» — вот прямая цитата от моего кардиолога», — рассказал Харбо журналистам в среду.
В ближайшие две недели тренер будет носить кардиостимулятор в качестве меры предосторожности. Тренировки и матчи он пропускать не планирует.
«Чарджерс» (3–2) сыграют с «Аризона Кардиналс» (2–4) в ночь с понедельника на вторник. Начало матча в 4:00 мск.
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