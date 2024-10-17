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Главный тренер «Чарджерс» Джим Харбо в течение двух недель будет носить кардиостимулятор

Возглавляющий «Лос-Анджелес Чарджерс» специалист Джим Харбо вынужден был обратиться к кардиологу после матча с «Денвер Бронкос».

В первой четверти игры Харбо отправился в медицинскую палатку, где ему диагностировали сердечную аритмию.

По словам тренера, такое с ним происходит в третий раз. В последний раз аритмия была во время матча «Сан-Франциско Фотинайнерс» — «Чикаго Беарс» в 2012 году.

«Я получил результаты тестов. «Сердце атлета» — вот прямая цитата от моего кардиолога», — рассказал Харбо журналистам в среду.

В ближайшие две недели тренер будет носить кардиостимулятор в качестве меры предосторожности. Тренировки и матчи он пропускать не планирует.

«Чарджерс» (3–2) сыграют с «Аризона Кардиналс» (2–4) в ночь с понедельника на вторник. Начало матча в 4:00 мск.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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