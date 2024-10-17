Деррик Хенри во второй раз за три недели признан лучшим игроком нападения в АФК

НФЛ вручила индивидуальные награды по итогам шестого тура регулярного сезона.

Лучшим игроком нападения в Американской конференции стал раннинбек «Балтимор Рейвенс» Деррик Хенри. В матче против «Вашингтон Коммандерс» (30:23) он вынес мяч 24 раза и набрал 132 ярда с 2 тачдаунами.

В Национальной конференции был отмечен раннинбек «Тампа-Бэй Бакканирс» Шон Такер. В игре против «Нью-Орлеан Сейнтс» (51:27) игрок «Бакс» суммарно набрал 192 ярда и 2 тачдауна.

В защите лучшими стали ди-энд «Хьюстон Тексанс» Уилл Андерсон и сейфти «Детройт Лайонс» Брайан Брэнч. Андерсон сделал 3 сэка и 8 захватов (из них 4 с потерей ярдов) в матче с «Нью-Ингленл Пэтриотс» (41:21). Брэнч сделал 2 перехвата, 6 захватов и спровоцировал фамбл в игре против «Даллас Каубойс» (47:9).

Лучшим игроком спецбригад в АФК был признан пантер «Индианаполис Колтс» Ригоберто Санчез. Из 5 пробитых пантов 3 были зафиксированы внутри 20-ярдовой линии соперника, 2 — внутри 10-ярдовой линии. В среднем за пант он набирал 54.2 ярда.

В НФК лучшим игроком спецбригад был назван тайт-энд «Чикаго Беарс» Коул Кмет, которому пришлось исполнять обязанности лонг-снэпера из-за травмы одноклубника. Послн снэпов Кмета все 5 экстра-пойнтов были забиты. Дважды Кмет был вынужден исполнять лонг-снэп после своих тачдаунов на приеме.