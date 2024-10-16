Супербоул LXII по итогам сезона–2028 пройдет в Атланте
НФЛ определила, что Супербоул в феврале 2029 года пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте, Джорджия.
Для Атланты это будет четвертый Супербоул в истории. В последний раз «Мерседес-Бенц» принимал решающий матч в феврале 2019 года, когда «Нью-Ингленд Пэтриотс» обыграли «Лос-Анджелес Рэмс» со счетом 13:3.
Два других Супербоула были проведены на прежнем стадионе «Джорджия Доум» — в 1994-м и 2000-м.
Ближайшие три Супербоула состоятся в Новом Орлеане, Санта-Кларе и Инглвуде.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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