Супербоул LXII по итогам сезона–2028 пройдет в Атланте

НФЛ определила, что Супербоул в феврале 2029 года пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте, Джорджия.

Для Атланты это будет четвертый Супербоул в истории. В последний раз «Мерседес-Бенц» принимал решающий матч в феврале 2019 года, когда «Нью-Ингленд Пэтриотс» обыграли «Лос-Анджелес Рэмс» со счетом 13:3.

Два других Супербоула были проведены на прежнем стадионе «Джорджия Доум» — в 1994-м и 2000-м.

Ближайшие три Супербоула состоятся в Новом Орлеане, Санта-Кларе и Инглвуде.