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Футболисты «Цинциннати» и «Вашингтона» за матч не пробили ни одного панта и не совершили ни одной потери мяча

Во время заключительного матча 3-го тура регулярного сезона НФЛ «Цинциннати Бенгалс» — «Вашингтон Коммандерс» (38:33) не было пробито ни одного панта и не совершено ни одного терновера.

Такого еще не случалось за всю 104-летнюю историю лиги.

«Коммандерс» набирали очки в 6 из 8 драйвов. Два оставшихся драйва завершились без набора очков из-за истечения времени в обеих половинах.

За весь матч «Вашингтон» 4 раза сталкивался с необходимостью играть 4-ю попытку. В 3 случаях команда играла комбинацию и набирала первую попытку, в одном — кикер Остин Зайберт забил 42-ярдовый филд-гол.

Для «Вашингтона» это уже вторая подряд игра без пантов и потерь мяча.

«Бенгалс» стали первой командой в истории НФЛ, которая за матч набрала минимум 33 очка, обошлась без пантов и терноверов и при этом не победила.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: CBS Sports
logoНФЛ
logoВашингтон
logoЦинциннати
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