Защитник «Цинциннати» Кэм Тейлор-Бритт — о Джейдене Дэниелсе: «Ему сложных задач не дают, только короткие маршруты и быстрые передачи»

Корнербек «Цинциннати Бенгалс» Кэм Тейлор-Бритт накануне встречи с «Вашингтон Коммандерс» оценил нападение соперника и игру квотербека-новичка Джейдена Дэниелса.

«Его о многом не просят. Сложных задач не дают. У них неплохое студенческое нападение, много передвижений. Я слышал, что у [Дэниелса] высокий процент точных передач, но он бросает только на короткие маршруты, несколько средних, быстрые броски», — высказался Тейлор-Бритт.

Перед прошлым матчем Тейлор-Бритт отметил, что ресивер «Чифс» Зейвьер Уорти «только и умеет, что бегать по прямой». Во время матча корнербек перехватил передачу квотербека «Канзас-Сити» Патрика Махоумса.

За 53 попытки паса Дэниелс отдал 41.2% передач за линией схватки. Выше процент аналогичных передач только у Туа Танговаилоа из «Майами Долфинс».

Матч «Цинциннати» — «Вашингтон» пройдет в ночь с понедельника на вторник и начнется в 3:15 мск.