Бейкер Мейфилд: «После ухода Брэди меня попросили вернуть команде радость от игры в футбол»

Квотербек «Тампа-Бэй Баканирс» Бейкер Мейфилд в подкасте Casa de Klub рассказал об атмосфере в команде, когда там играл его предшественник Том Брэди.

«Во времена Тома здесь была другая атмосфера. Разумеется, с точки зрения игры мы с Томом разные. Он от всех требовал совершенства, здесь все по струнке ходили и оттого уровень стресса был высоким. Когда я пришел, тренеры дали понять, что мне нужно просто быть собой и вернуть в команду радость от игры в футбол, особенно для пацанов, которым в последнее время было невесело.

Я слышал много разных историй о том, как [Брэди] не нравился какой-нибудь розыгрыш, и вот он ему не нравится на протяжении всей тренировочной недели, и затем его все равно назначают во время матча. Так Том мог специально выбросить мяч или сбросить его на раннинбека, или в ноги ресиверу кинуть. Много всяких психологических штучек», — сказал Мейфилд.

Брэди выступал в «Тампа-Бэй» на протяжении 3 сезонов. В первый сезон команда выиграла Супербоул. В два последующих сезона «Бакканирс» выиграли только один матч в плей-офф.

После того, как Брэди завершил карьеру, «Бакканирс» подписали контракт с Мейфилдом. В прошлом сезоне «Тампа-Бэй» выиграла дивизион и победила в первом матче плей-офф.

На старте нынешнего сезона «Тампа-Бэй» выиграла оба матча, а Мейфилд реализовал 73.5% передач с 5 тачдаунами при 1 перехвате.

Матч «Тампа-Бэй» — «Денвер» пройдет сегодня и начнется в 20:00 мск.