Бриджи Тома Брэди с последнего матча в карьере были проданы на аукционе за 89 тысяч долларов

Теги НФЛ Тампа-Бэй Том Брэди Американский футбол

На аукционе в США были проданы бриджи экс-квотербека «Тампа-Бэй Бакканирс» Тома Брэди, которые он надевал на последний матч в профессиональной карьере.

Победитель аукциона заплатил $89,100.

Брэди надевал указанные бриджи в матче раунда уайлд-кард против «Даллас Каубойс» 17 января 2023 года. Игра закончилось победой «Ковбоев» 31:14.

Ранее была продана джерси Брэди с того же матча — за нее заплатили $1.39 млн.

В мае Брэди намекал, что не исключает вариант возвращения на поле ближе к плей-офф.

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