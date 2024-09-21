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Некоторые футболисты «Джайентс» потеряли доверие к тренеру Брайану Дэболлу (ESPN)

Журналист Джордан Раанан, освещающий «Нью-Йорк Джайентс» для ESPN, в подкасте рассказал о потере доверия к главному тренеру Брайану Дэболлу.

«Я за последние пару дней пообщался с ребятами. Не все, но некоторые из них сказали, что атмосфера начинает накаляться. Уверенность в Брайане Дэболле держится на ниточке. Доверие к нему падает», — рассказал инсайдер.

«Джайентс» начали сезон с двух поражений подряд. С начала прошлого сезона команда выиграла только 6 матчей из 19.

Матч «Кливленд Браунс» — «Нью-Йорк Джайентс» пройдет в воскресенье и начнется в 20:00 мск.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: CBS Sports
logoНФЛ
logoНью-Йорк Джайентс
logoБрайан Дэболл
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