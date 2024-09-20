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НФЛ оштрафовала Дерека Карра за исполнение танца в стиле Майкла Джексона после тачдауна

Квотербек «Нью-Орлеан Сейнтс» Дерек Карр получил штраф за празднование тачдауна в матче против «Даллас Каубойс».

Занеся мяч самостоятельно с 1-ярдовой линии в 3-й четверти, Карр исполнил знаменитое движение покойного поп-певца Майкла Джексона, схватив себя за пах.

Судейская бригада не зафиксировала нарушение, но лига наложила штраф постфактум. По правилам НФЛ, «поведение сексуального или оскорбительного плана» считается неспортивным.

Точная сумма штрафа не называется, но за первое нарушение в сезоне игроки НФЛ в подобных случаях выплачивают $14,069.

«Люди многое про меня не знают. В свое время я был тем еще танцором. На свадьбах или днях рождения постоянно исполнял. Пусть вас не смущает, что я отец четверых детей, я же должен был найти подход к их маме, верно? Как-то раз спародировал Майкла Джексона, и мои братья сказали, что я должен так отпраздновать тачдаун», — рассказал Карр на послематчевой пресс-конференции.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
logoНФЛ
logoНью-Орлеан
logoДерек Карр
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