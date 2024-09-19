Остин Зайберт попал в число лучших игроков второго тура НФЛ. Кикер установил рекорд «Вашингтона» по числу забитых филд-голов за матч

НФЛ вручила индивидуальные награды по итогам второго тура регулярного сезона.

Лучшим игроком нападения в Американской конференции стал раннинбек «Баффало Биллс» Джеймс Кук. В матче против «Майами Долфинс» (31:10) он набрал 95 суммарных ярдов с двумя тачдаунами на выносе и одним на приеме.

В Национальной конференции был отмечен раннинбек «Нью-Орлеан Сейнтс» Элвин Камара. В игре против «Даллас Каубойс» (44:19) бегущий суммарно набрал 180 ярдов и 4 тачдауна (три на выносе, один на приеме).

В защите лучшими стали ди-энд «Лас-Вегас Рейдерс» Макс Кросби и сейфти «Атланта Фэлконс» Джесси Бейтс. Кросби сделал 6 захватов, 4 захвата с потерей ярдов, сбил пас и оформил 2 сэка в матче с «Балтимор Рейвенс» (26:23). Бейтс сделал 12 захватов, 2 сбитых паса и решающий перехват в игре против «Филадельфия Иглс» (22:21).

Лучшим игроком спецбригад в АФК был признан кикер «Хьюстон Тексанс» Каими Фейрберн, забивший все 4 филд-гола (из них 3 с расстояния в 53+ ярда) в матче против «Чикаго Беарс» (19:13). Кикер принес своей команде 13 очков.

В НФК лучшим игроком спецбригад был назван кикер «Вашингтон Коммандерс» Остин Зайберт, установивший клубный рекорд по числу забитых филд-голов за матч с «Нью-Йорк Джайентс» (21:18). Зайберт реализовал 7 ударов, кроме него никто очков за «Вашингтон» в игре не набирал.