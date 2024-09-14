Джордан Лав может принять участие в матче с «Индианаполисом». Ранее ему прогнозировали возвращение в срок от 3 до 6 недель

Стартовый квотербек «Грин-Бэй Пэкерс» Джордан Лав имеет шансы сыграть в матче 2-го тура НФЛ против «Индианаполис Колтс».

В отчете «Грин-Бэй» о травмах статус квотербека на игру определен как «участие под вопросом».

Лав заработал растяжение связок колена в концовке матча первого тура в Бразилии. Первоначально говорилось о том, что квотербек пропустит от 3 до 6 недель.

В случае, если Лав не успеет восстановиться к началу матча 2-го тура, его место на поле займет Малик Уиллис.

Игра «Грин-Бэй» — «Индианаполис» пройдет в воскресенье и начнется в 20:00 мск.