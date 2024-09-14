Джордан Лав может принять участие в матче с «Индианаполисом». Ранее ему прогнозировали возвращение в срок от 3 до 6 недель
Стартовый квотербек «Грин-Бэй Пэкерс» Джордан Лав имеет шансы сыграть в матче 2-го тура НФЛ против «Индианаполис Колтс».
В отчете «Грин-Бэй» о травмах статус квотербека на игру определен как «участие под вопросом».
Лав заработал растяжение связок колена в концовке матча первого тура в Бразилии. Первоначально говорилось о том, что квотербек пропустит от 3 до 6 недель.
В случае, если Лав не успеет восстановиться к началу матча 2-го тура, его место на поле займет Малик Уиллис.
Игра «Грин-Бэй» — «Индианаполис» пройдет в воскресенье и начнется в 20:00 мск.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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