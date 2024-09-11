Суд обязал Эдриена Питерсона продать активы, чтобы выплатить долг в $12 миллионов

Бывший раннинбек НФЛ Эдриен Питерсон должен продать имущество и активы на общую сумму более $12 млн.

Проблемы Питерсона с долгами начались в 2016 году, когда он занял $5.2 млн.

Последний раз 39-летний Питерсон выходил на футбольное поле в 2021 году.

За 15-летнюю карьеру в НФЛ раннинбек заработал более $100 млн. Большую часть карьеры он провел в «Миннесота Вайкингс», где в 2012 году был признан MVP регулярного сезона.

После 2016 года Питерсон выступал за «Нью-Орлеан Сейнтс», «Аризона Кардиналс», «Вашингтон Редскинс», «Детройт Лайонс», «Теннесси Тайтенс» и «Сиэтл Сихокс».