Суд обязал Эдриена Питерсона продать активы, чтобы выплатить долг в $12 миллионов
Бывший раннинбек НФЛ Эдриен Питерсон должен продать имущество и активы на общую сумму более $12 млн.
Проблемы Питерсона с долгами начались в 2016 году, когда он занял $5.2 млн.
Последний раз 39-летний Питерсон выходил на футбольное поле в 2021 году.
За 15-летнюю карьеру в НФЛ раннинбек заработал более $100 млн. Большую часть карьеры он провел в «Миннесота Вайкингс», где в 2012 году был признан MVP регулярного сезона.
После 2016 года Питерсон выступал за «Нью-Орлеан Сейнтс», «Аризона Кардиналс», «Вашингтон Редскинс», «Детройт Лайонс», «Теннесси Тайтенс» и «Сиэтл Сихокс».
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
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