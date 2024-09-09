Квотербек «Пэкерс» Джордан Лав пропустит от 3 до 6 недель из-за травмы колена

Стартовый квотербек «Грин-Бэй Пэкерс» Джордан Лав заработал травму в концовке матча 1-го тура регулярного сезона НФЛ против команды «Филадельфия Иглс».

По возвращении из Бразилии, где проходил матч, игроку сделали МРТ. Лаву диагностировали растяжение боковых связок колена.

Предположительно срок восстановления квотербека займет от 3 до 6 недель.

Вместо травмированного Лава на поле вышел обменянный в межсезонье из «Теннесси Тайтенс» квотербек Малик Уиллис. Также в составе есть Шон Клиффорд.

26 июля Лав подписал 4-летний контракт с «Пэкерс» на $220 млн.

«Пэкерс» уступили «Иглс» со счетом 29:34. Следующий матч команда проведет дома против «Индианаполиса».