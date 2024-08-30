Ресивер «Чифс» Раши Райс не будет отстранен по ходу сезона–2024 из-за участия в автомобильной аварии
Принимающий «Канзас-Сити Чифс» Раши Райс не будет помещен в особый список комиссионера НФЛ в связи с организацией автомобильной аварии и не пропустит матчи из-за дисквалификации.
Об этом сообщил спикер лиги Брайан Маккарти.
В марте Райс стал виновником аварии, в которой пострадали люди. Также он скрылся с места преступления.
Судебное слушание по этому делу назначено на лето. Обычно НФЛ дожидается окончания судебного разбирательства прежде, чем выносит решение о дисквалификации.
В исключительных случаях футболистов могут добавлять в особый список комиссионера, и тогда они не имеют права играть или тренироваться с командой. Так случилось с защитником-новичком «Кливленд Браунс» Майклом Холлом, который был арестован 13 августа за угрозы своей невесте при помощи огнестрельного оружия.
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