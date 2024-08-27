Джуджу Смит-Шустер вернулся в «Чифс». В 2022 году ресивер выиграл с командой Супербоул

Свободный агент Джуджу Смит-Шустер подписал контракт с «Канзас-Сити Чифс».

Смит-Шустер уже выступал за «Чифс» в сезоне–2022 и стал лучшим среди ресиверов по ярдам на приеме (933). Также он поймал 3 тачдауна.

В прошлое межсезонье 27-летний принимающий подписал 3-летний контракт с «Нью-Ингленд Пэтриотс», но не сумел закрепиться в стартовом составе. За 11 матчей Смит-Шустер поймал лишь 29 передач на 260 ярдов. В августе «Пэтриотс» расторгли с ним контракт.

Ранее ресивер «Чифс» Маркиз Браун получил травму плеча в предсезонке.