Джуджу Смит-Шустер вернулся в «Чифс». В 2022 году ресивер выиграл с командой Супербоул
Свободный агент Джуджу Смит-Шустер подписал контракт с «Канзас-Сити Чифс».
Смит-Шустер уже выступал за «Чифс» в сезоне–2022 и стал лучшим среди ресиверов по ярдам на приеме (933). Также он поймал 3 тачдауна.
В прошлое межсезонье 27-летний принимающий подписал 3-летний контракт с «Нью-Ингленд Пэтриотс», но не сумел закрепиться в стартовом составе. За 11 матчей Смит-Шустер поймал лишь 29 передач на 260 ярдов. В августе «Пэтриотс» расторгли с ним контракт.
Ранее ресивер «Чифс» Маркиз Браун получил травму плеча в предсезонке.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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