Том Брэди: «Пейтон Мэннинг — это золотой стандарт для квотербеков НФЛ»

Теги НФЛ Том Брэди Пейтон Мэннинг Американский футбол

Семикратный чемпион Супербоула Том Брэди высказался о своем давнем сопернике, экс-квотербеке «Индианаполис Колтс» и «Денвер Бронкос» Пейтоне Мэннинге.

«Я бы ни за что не стал тем, кем стал, если бы не равнялся на Пейтона. Я считаю его золотым стандартом для квотербеков в лиге», — сказал Брэди на церемонии включения в Зал славы «Пэтриотс».

Присутствовавший на церемонии Пейтон Мэннинг ответил Брэди комплиментом.

«Меня любят [в Новой Англии], потому что я здесь постоянно проигрывал. Гарантирую, что я здесь гораздо популярнее [своего брата] Илая. Когда играешь против команды с Брэди, нужно выдавать абсолютный максимум, в противном случае Брэди всякий раз тебя обыграет», — сказал Мэннинг.

Брэди играл против Мэннинга 17 раз за карьеру и выиграл 11 матчей. При этом у Мэннинга преимущество в плей-офф (3:2).

Суммарно на двоих квотербеки выиграли 9 Супербоул, 14 финалов конференций, 8 наград MVP и 6 наград MVP Супербоула.

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