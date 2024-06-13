Тома Брэди включили в Зал славы «Пэтриотс». Его 12-й номер выведен из обращения

Теги Нью-Ингленд НФЛ Том Брэди Пейтон Мэннинг Билл Беличик Роберт Крафт Американский футбол

Минувшей ночью на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо, штат Массачусетс, прошла церемония включения экс-квотербека Тома Брэди в Зал славы «Нью-Ингленд Пэтриотс».

12-й номер, под которым Брэди выступал в команде, выведен из обращения.

Владелец «Пэтриотс» Роберт Крафт пообещал установить памятник семикратному чемпиону НФЛ высотой в 12 футов.

Церемонию посетили десятки бывших одноклубников Брэди, а также экс-главный тренер «Пэтриотс» Билл Беличик и один из основных соперников, экс-квотербек «Индианаполис Колтс» и «Денвер Бронкос» Пейтон Мэннинг.

Ради Брэди «Пэтриотс» отказались от традиции выжидать 4 года после завершения карьеры футболиста, чтобы включить его в клубный Зал славы. В Зал славы НФЛ можно включить игрока не раньше, чем через 5 лет после завершения карьеры.

Брэди выступал за «Пэтриотс» с сезона–2000 по сезон–2019. За это время он участвовал в 9 Супербоулах и выиграл 6 чемпионских перстней. Еще один чемпионский титул он завоевал в составе «Тампа-Бэй Бакканирс» в сезоне–2020.

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1 комментарий
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Брэди легенда, даже не смотрящим амфут известно это имя
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