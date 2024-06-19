Власти штата Канзас утвердили финансовый план, который позволит увезти «Чифс» из Миссури

Финансовый план по строительству новых стадионов и тренировочных баз позволит штату Канзас рассчитывать на переезд клуба НФЛ «Канзас-Сити Чифс» и клуба МЛБ «Канзас-Сити Рояйлс».

Обе спортивных организации пытаются добиться от властей штата Миссури, где располагается город Канзас-Сити, дополнительного финансирования для обновления стадионов.

В апреле налогоплательщики в Миссури проголосовали против финансовой поддержки стадионов.

Договор об аренде стадионов действует до января 2031 года. Если к этому сроку не будет найдено решение, то «Чифс» и «Рояйлс» будут вправе пересечь границу и обосноваться в соседнем штате.

При этом некоторые политики в штате Канзас считают, что «Чифс» и «Рояйлс» просто используют их предложение, чтобы шантажировать власти Миссури.

В прошлом году стадион «Арроухед», на котором выступают «Чифс», и тренировочная база клуба заняли одни из последних мест в лиге по опросу самих футболистов.