«Детройт» подписал кикера из ЮФЛ Джейка Бейтса. В минувшем сезоне он забил три филд-гола с расстояния 60+ ярдов

Выступавший в минувшем сезоне за команду ЮФЛ «Мичиган Пэнтерс» кикер Джейк Бейтс подписал двухлетний контракт с клубом НФЛ «Детройт Лайонс».

24-летний Бейтс забил в сезоне ЮФЛ 17 филд-голов, включая три с расстояния в 60+ ярдов. Самым дальним забитым филд-голом в его исполнении стал 64-ярдовый.

В НФЛ рекорд по дальности принадлежит кикеру «Балтимор Рейвенс» Джастину Такеру — 66 ярдов.

«Мичиган Пэнтерс» проводили домашние матчи на арене «Форд Филд», где выступают «Детройт Лайонс».

До подписания контракта с «Лайонс» Бейтс успел посетить базы «Грин-Бэй Пэкерс» и «Вашингтон Коммандерс».