На матчи ЮФЛ в среднем ходили почти 13 тысяч зрителей. Общая цифра раздута из-за посещаемости в Сент-Луисе

Матч регулярного сезона ЮФЛ в среднем собирал по 12,828 зрителей. Об этом сообщает издание Sports Business Journal.

С большим отрывом лучшую посещаемость показали «Сент-Луис Баттлхоукс» — 34,365 зрителей на матче. Без «Баттлхоукс» средняя посещаемость матчей ЮФЛ снижается до 8,532 за матч.

Вторые после «Баттлхоукс» — «Ди Си Дефендерс» (14,143). Замыкают список «Мемфис Шоубоутс» (6,893).

Сент-Луис лишился команды НФЛ в 2016 году, когда «Рэмс» переехали в Лос-Анджелес.

С 1960-го по 1987-й в Сент-Луисе выступали «Кардиналс», переехавшие затем в Аризону. С 1995-го в город переехали «Рэмс».