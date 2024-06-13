Аарона Роджерса раскритиковали нью-йоркские газеты за пропуск обязательных сборов «Джетс»
Два ведущих печатных издания Нью-Йорка выступили с критикой в адрес квотербека «Нью-Йорк Джетс» Аарона Роджерса.
Роджерс пропускает двухдневные обязательные сборы клуба по личным причинам и выплатит штраф в размере $50 тысяч.
New York Post на обложке привела январскую цитату Роджерса: «Все дерьмо, которое не имеет отношения к победам, мы должны выбросить из клуба».
New York Daily выпустила на первой полосе материал с заголовком: «Зовите его Аарон Доджерс» (dodger = уклонист, Прим. ред.)
Роджерс был обменян в «Джетс» из «Грин-Бэй Пэкерс» в апреле прошлого года. Первый сезон в новой команде квотербек пропустил почти полностью из-за травмы ахилла.