Аарон Роджерс пропускает обязательные сборы «Джетс». Штраф от клуба составит $50 тысяч

Теги НФЛ Нью-Йорк Джетс Аарон Роджерс Амари Купер Ти Хиггинс Американский футбол

Квотербек «Нью-Йорк Джетс» Аарон Роджерс не приехал на обязательные двухдневные сборы команды.

Главный тренер Роберт Сале отметил, что Роджерс заранее предупреждал о своем отсутствии по личным причинам, но для клуба это не является уважительной причиной.

Все футболисты обязаны приезжать на июньские сборы. В случае пропуска игрок платит штраф $16,953 за первый день и $33,908 за второй.

Ранее Роджерс принимал участие в добровольных тренировках «Джетс».

Помимо Роджерса обязательные сборы пропускает защитник «Джетс» Хаасон Реддик. Он хочет получить от клуба новый контракт.

По аналогичным причинам сборы в своих клубах пропускают ресиверы Ти Хиггинс («Цинциннати») и Амари Купер («Кливленд»).

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