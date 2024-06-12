Главный тренер «Филадельфии» Ник Сирианни: «Люблю напоминать фанатам «Джайентс», что мы забрали их лучшего игрока»

Главный тренер «Филадельфия Иглс» Ник Сирианни рассказал, почему рад приобретению раннинбека «Нью-Йорк Джайентс» Сейкуона Баркли в это межсезонье.

«Порой ко мне очень близко подходят фанаты «Джайентс». И начинают кричать мне, мол, вперед, «Джайентс». Обычно я никак не реагирую, но если кто-то вдруг меня достает, то обычно говорю — знаете что, мы забрали вашего лучшего игрока», — сказал Сирианни.

«Джайентс» выбрали Сейкуона Баркли под вторым номером на драфте 2018 года. В первый сезон раннинбек был признан лучшим новичком в нападении.

За свою карьеру Баркли дважды попадал в Матч звезд. В сезонах 2019–2021 он суммарно из-за травм пропустил 20 матчей.

Баркли занимает 4-е место в истории «Джайентс» по числу ярдов на выносе (5,211) и 7-е место по ярдам от линии схватки (7,311).

«Филадельфия» и «Нью-Йорк Джайентс» — соперники по дивизиону Восток НФК.