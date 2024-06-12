Защитник «Рейдерс» Макси Кросби заявил, что вся команда наблюдала НЛО

Ди-энд «Лас-Вегас Рейдерс» Макс Кросби в подкасте рассказал о том, что вместе с одноклубниками наблюдал в небе НЛО.

«Существуют ли НЛО и инопланетяне? Конечно. Никаких вопросов. Мы летели из Майами после матча и видели НЛО собственными глазами. Да, звучит безумно, но спроси пилотов, любого, кто там был. Я видел его, и никто не смог объяснить, что это. На радарах не было ничего. А мы видели, как огромный сияющий шар то появляется, то исчезает», — рассказал Кросби.

За время выступлений Кросби «Рейдерс» играли в Майами дважды — в предсезонке 2022 года и в регулярном сезоне–2023.

Кросби был выбран «Рейдерс» в 4-м раунде драфта–2019. Последние три сезона подряд он попадает в Матч звезд.

В начале профессиональной карьеры футболист вылечился от наркозависимости.