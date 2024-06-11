Младший брат Туа Танговаилоа будет выступать за клуб из Канады

Теги КФЛ Туа Танговаилоа Гамильтон Американский футбол

Квотербек Таулиа Танговаилоа подписал контракт с клубом «Гамильтон Тайгер-Кэтс» из Канадской Футбольной Лиги.

Таулиа — младший брат Туа Танговаилоа из «Майами Долфинс». Будучи выпускником университета Мэриленда он не был выбран на весеннем драфте НФЛ.

У Танговаилоа были предложения о просмотре от «Аризона Кадиналс» и «Сиэтл Сихокс».

За 4 года в роли стартового квотербека «Мэриленд Террапинс» Таулиа набрал 11,256 пасовых ярдов. Это рекорд конференции «Большая десятка» (Big Ten).

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий