Младший брат Туа Танговаилоа будет выступать за клуб из Канады

Квотербек Таулиа Танговаилоа подписал контракт с клубом «Гамильтон Тайгер-Кэтс» из Канадской Футбольной Лиги.

Таулиа — младший брат Туа Танговаилоа из «Майами Долфинс». Будучи выпускником университета Мэриленда он не был выбран на весеннем драфте НФЛ.

У Танговаилоа были предложения о просмотре от «Аризона Кадиналс» и «Сиэтл Сихокс».

За 4 года в роли стартового квотербека «Мэриленд Террапинс» Таулиа набрал 11,256 пасовых ярдов. Это рекорд конференции «Большая десятка» (Big Ten).