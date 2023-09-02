Последний игрок на драфте НФЛ–2017 стал самым высокооплачиваемым футболистом в Канаде

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Квотербек Чед Келли подписал трехлетний контракт с канадским футбольным клубом «Торонто Аргонатс» на $1.9 млн. Таким образом, он стал самым высокооплачиваемым игроком КФЛ.

29-летний Чед Келли — племянник экс-квотербека «Баффало Биллс» Джима Келли, сыгравшего в 4 Супербоулах и включенного в Зал славы НФЛ.

В 2017 году Чеда Келли под последним 253-м номером на драфте НФЛ выбрали «Денвер Бронкос». За 4 года в составе «Бронкос» и «Индианаполис Колтс» он вышел на поле в матче регулярного сезона лишь раз.

В 2022 году Келли подписал контракт с «Торонто» и был дублером Маклауда Бетел-Томпсона. В финальном матче сезона Бетел-Томпсон получил травму, а Келли помог команде одержать победу и с тех пор играет в стартовом составе.

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1 комментарий

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Марсель Объелся
Спасибо что взялись за новости Амфута!
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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