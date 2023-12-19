Сменивший Брэди в «Тампа-Бэй» квотербек набрал идеальный пасовый рейтинг

Квотербек «Тампа-Бэй Бакканирс» Бейкер Мейфилд в матче против «Грин-Бэй Пэкерс» набрал идеальный пасовый рейтинг — 158.3.

Мейфилд отдал 22 точных передач из 28 на 381 ярд с 4 тачдаунами без перехватов. «Бакканирс» победили со счетом 34–20.

Квотербек «Бакканирс» стал третьим в этом сезоне, кому удалось получить идеальный пасовый рейтинг по итогам матча. Ранее это получалось у Брока Парди из «Сан-Франциско» и Джоша Аллена из «Баффало».

Мейфилд теперь занимает 9-е место по пасовому рейтингу в сезоне (94.7) среди квотербеков, предпринявших минимум 200 пасовых попыток. По пасовым тачдаунам он делит 8-е место с Расселлом Уилсоном (24).

В прошлом сезоне стартовым квотербеком «Бакканирс» был Том Брэди. Семикратный чемпион НФЛ завершил карьеру 1 февраля.