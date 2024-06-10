Корнербек Стивен Нелсон завершил карьеру. В прошлом сезоне он помог «Хьюстону» выиграть матч плей-офф

Теги НФЛ Хьюстон Стивен Нелсон Американский футбол

Корнербек Стивен Нелсон объявил о завершении футбольной карьеры в 31 год.

В прошлом сезоне Нелсон выступал за «Хьюстон Тексанс» и помог команде выйти в плей-офф. Он был вторым в команде по перехватам (4) и сбитым передачам (12).

В матче раунда уайлд-кард против «Кливленд Браунс» Нелсон перехватил передачу Джо Флакко в третьей четверти и вернул ее в зачетную зону, заработав тачдаун.

Нелсон заявил, что хочет больше времени уделить семье. В июне у него должен родиться ребенок.

Выпускник университета Орегон Стейт был выбран в 3-м раунде драфта–2015 клубом «Канзас-Сити Чифс», где провел первые 4 года карьеры. Нелсон покинул команду перед чемпионским для нее сезоном–2019.

В дальнейшем Нелсон отыграл два сезона за «Питтсбург Стилерс», сезон за «Филадельфия Иглс» и два сезона за «Хьюстон Тексанс».

Всего за карьеру корнербек совершил 13 перехватов и сбил 78 передач.

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