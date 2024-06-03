Определились все участники финалов конференций ЮФЛ

Теги ЮФЛ Бирмингем Стеллионс Мичиган Пэнтерс Сент-Луис Баттлхокс Сан-Антонио Брамас Американский футбол

По итогам регулярного сезона ЮФЛ стали известны финалисты обеих конференций.

В финале конференции ЮСФЛ сыграют «Бирмингем Стэллионс» (9–1) и «Мичиган Пэнтерс» (7–3). Матч состоится в субботу, 8 июня, и начнется в 22:00 мск.

В финале конференции XFL сыграют «Сент-Луис Баттлхоукс» (7–3) и «Сан-Антонио Брамас» (7–3). Матч состоится в ночь с воскресенья на понедельник и начнется в 2:00 мск. Эти же команды встречались в заключительном туре регулярки.

«Стэллионс» являются двукратными чемпионами лиги ЮСФЛ, которая трансформировалась в одноименную конференцию в рамках новой весенней лиги.

Перед началом сезона фаворитами на чемпионский титул считались «Стэллионс» и «Баттлхоукс».

Финал ЮФЛ пройдет 16 июня в Сент-Луисе.

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