Дрю Лок: «Ценю поддержку болельщиков, но моя задача — помогать Дэниелу Джонсу в качестве дублера»

Квотербек «Нью-Йорк Джайентс» Дрю Лок прокомментировал призывы некоторых болельщиков поставить его в стартовый состав вместо Дэниела Джонса.

«Я ценю мнение людей, уважающих мою игру, и знаю, на что способен, но я дублер, моя задача — помогать Дэниелу Джонсу.

За те три года, что я не играл в стартовом составе, я сохранял терпение. Знаю, как быть дублером и выйти на поле, когда потребуется. Но когда ты дублер, ты надеешься, что это время никогда не наступит, и команда будет показывать хороший футбол. Надеюсь, что Дэниел будет здоров, и при этом готовлюсь выйти, если понадобится», — сказал Лок.

Дрю Лок был подписан «Джайентс» в это межсезонье. В прошлом году он был дублером Джино Смита в «Сиэтл Сихокс», провел в стартовом составе 2 матча, один из которых выиграл.

Лок начинал карьеру в «Денвер Бронкос» после выбора во втором раунде драфта–2019. В сезоне–2020 он был стартовым квотербеком команды и отыграл 13 матчей, выиграв 4 из них.

Дэниел Джонс считается стартовым квотербеком «Джайентс» с 2019 года. После сезона–2022 он получил 4-летний контракт на $160 млн, однако в прошлом году из-за травм провел только 6 матчей в стартовом составе, из которых 5 проиграл.