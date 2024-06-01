Мэр Лондона: «Для нас очень важно провести Супербоул»

Мэр Лондона Садик Хан после переизбрания на пост заявил, что намерен принять в городе Супербоул.

«Супербоул очень важен для нас. У нас проводится сразу несколько игр по американскому футболу, и я хочу, чтобы фанаты американских видов спорта из Европы приезжали к нам, а не только летали в Америку», — заявил Хан.

В апреле Хан обещал «сделать все, что в его силах», чтобы Супербоул прошел в Лондоне.

В октябре комиссионер НФЛ Роджер Гуделл сказал, что вопрос о проведении Супербоула за рубежом «не снимается с повестки», но пока лига продолжить стратегию проведения игр в тех городах, где уже есть клубы НФЛ.

Ближайшие три Супербоула пройдут в Новом Орлеане (Луизиана), Санта-Кларе (Калифорния) и Инглвуде (Калифорния).