Мэр Лондона: «Для нас очень важно провести Супербоул»

Теги Супербоул НФЛ Американский футбол

Мэр Лондона Садик Хан после переизбрания на пост заявил, что намерен принять в городе Супербоул.

«Супербоул очень важен для нас. У нас проводится сразу несколько игр по американскому футболу, и я хочу, чтобы фанаты американских видов спорта из Европы приезжали к нам, а не только летали в Америку», — заявил Хан.

В апреле Хан обещал «сделать все, что в его силах», чтобы Супербоул прошел в Лондоне.

В октябре комиссионер НФЛ Роджер Гуделл сказал, что вопрос о проведении Супербоула за рубежом «не снимается с повестки», но пока лига продолжить стратегию проведения игр в тех городах, где уже есть клубы НФЛ.

Ближайшие три Супербоула пройдут в Новом Орлеане (Луизиана), Санта-Кларе (Калифорния) и Инглвуде (Калифорния).

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4 комментария
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Думаю, это из разряда ненаучной фантастики. Пару игр регулярки НФЛ еще готова отдать в Европу. Супербоул — никогда.
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Мэр Лондона потом скажет "сделал все что мог но Супербоул они нам не дают".
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Думаю, это из разряда ненаучной фантастики. Пару игр регулярки НФЛ еще готова отдать в Европу. Супербоул — никогда.
Ну почему. Перевезти на совсем Джагс в Лондон, им всё равно играть негде - и будет замечательно. А Супербоул в Европе конечно не проведут
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Ответ SergggB
Ну почему. Перевезти на совсем Джагс в Лондон, им всё равно играть негде - и будет замечательно. А Супербоул в Европе конечно не проведут
Джагс вроде договорились с городом на большой ремонт стадиона. Не думаю что они уедут.
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