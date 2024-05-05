«Бирмингем» гарантировал себе место в финале конференции за 4 тура до конца регулярного сезона ЮФЛ

Клуб ЮФЛ «Бирмингем Стэллионс» в результате победы над «Мемфис Шоубоутс» (39–21) в шестом туре регулярного сезона гарантировал себе плей-офф.

Результат «Бирмингема» 6–0, соперники по конференции «Мемфис» и «Хьюстон Рафнекс» имеют в активе по одной победе и не имеют математических шансов догнать «Стэллионс».

«Бирмингем» является двукратным чемпионом весенней лиги ЮСФЛ, которая перед этим сезоном объединилась с XFL и сформировала ЮФЛ.