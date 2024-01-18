Майк Маккарти сохранит должность главного тренера «Далласа»

Главный тренер «Даллас Каубойс» Майк Маккарти продолжит работать в этой должности в следующем сезоне.

Об этом стало известно по итогам встречи Маккарти с владельцем клуба Джерри Джонсом.

«Я верю, что команда очень близка к успеху и способна достичь поставленной цели. В том, чтобы сохранить преемственность командного прогресса под руководством Майка, есть большое преимущество», — заявил Джонс.

«Каубойс» проиграли в первом раунде плей-офф «Грин-Бэй Пэкерс» со счетом 32–48. При этом к перерыву они уступали 7–27.

Впервые в истории НФЛ победу в плей-офф одержала команда с 7-м посевом в конференции, а обладатель 2-го посева не прошел в дивизионный раунд (до сезона–2020 обладатель 2-го посева пропускал раунд уайлд-кард).

За 4 сезона во главе «Далласа» Маккарти одержал 42 победы при 25 поражениях в регулярке и дважды выиграл дивизион. В плей-офф его результат 1–3.