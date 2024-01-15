Матч «Биллс» — «Стилерс» пройдет сегодня ночью. Больше переноса не будет

Теги НФЛ Баффало Питтсбург Американский футбол

Губернатор штата Нью-Йорк Кейти Хокел объявила о том, что дополнительного переноса матча плей-офф НФЛ «Баффало Биллс» — «Питтсбург Стилерс» не будет.

Игра пройдет сегодня ночью, начало в 00:30 мск. Изначально игра была запланирована на 21:00 воскресенья.

Матч был перенесен из-за сильного снежного шторма в Баффало. Решение о переносе было принято для того, чтобы минимизировать риски для прибывающих на стадион болельщиков, а также для распределения нагрузки экстренных служб.

В последние часы волонтеры помогают работникам стадиона «Хаймарк» чистить трибуны от снега.

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